أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «المجموعة المشتركة» بهدف دعم المبادرات الابتكارية والتعليمية.



وقال «المركز»، في بيان صحافي اليوم الخميس، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتركز على مجموعة من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تقديم الدورات التدريبية وورش العمل والمسابقات المحلية.



ونقل البيان عن مدير عام المركز ندا الديحاني ان هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار وفتح أبواب جديدة للتعاون المستقبلي بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وتحفيز المهارات الرقمية لدى الشباب اضافة إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في المجتمع الكويتي.



وأضاف أن هذه الاتفاقية تعمل على استثمار الطاقات والمواهب الشبابية وتطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني خصوصا في المجالات التكنولوجية والرقمية والهندسية التي أصبحت من أهم متطلبات سوق العمل.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «المجموعة المشتركة» رعد العبدالله إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الشركة بدعم التعليم وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدا حرص الشركة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأشار العبدالله إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تستهدف فئة الشباب وترتكز على عدة مجالات رئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار وتسريع الشركات الناشئة ودعم المخترعين وتعزيز الابتكار وغيرها.