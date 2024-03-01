بشرى شعبان



افتتح الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي سوق الأسر المنتجة في معرض «ذا غيت مول» بمشاركة اكثر من 125 أسرة كويتية ويستمر على مدار 4 ايام.



وقال العجمي ان وزارة الشؤون الاجتماعية تولي اهتماما كبيرا بدعم الأسر الكويتية المنتجة ولاسيما الأسر من متلقي المساعدات الاجتماعية ومساندتهم وتقديم كل الدعم لهم.



وأضاف العجمي ان الايام المقبلة سيتم التركيز بشكل اكبر نحو التوسع في دعم الاسر المنتجة وخلق الاجواء المناسبة لهم بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهم نحو تنويع مصادر الدخل لمواجهة تكاليف واعباء الحياة المعيشية.



على صعيد آخر، نظمت إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون زيارة ترفيهية لنزلائها إلى مشروع «المكشات 2» بمناسبة الأعياد الوطنية لادخال البهجة والسرور عليهم ومشاركتهم المناسبات الوطنية العظيمة.



وتقدم مدير إدارة المسنين بالإنابة جاسم الدالوي بالشكر لوزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود ولوكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري على الدعوة نزلاء إدارة المسنين لزيارة «مكشات 2» وحسن الاستقبال من المسؤولين والمنظمين وتوفير جميع اوجه الرعاية لخدمة المسنين وتقديم جولة ترفيهية متميزة في المشروع.