صدر العدد الجديد من «مجلة الكويت» عن وزارة الإعلام، وكعادتها تسعى المجلة إلى أن تضع بين أيدي قرائها نخبة مما جادت به قرائح كتابها ومحرريها.



ويتزامن هذا العدد مع حلول شهر رمضان المبارك، وتضمن العدد توثيقا للتراث الرمضاني الكويت، باستعراض بعض الأعمال التشكيلية الكويتية التي ارتبطت بشهر الصوم، كما استعرضت المجلة الخريطة الرمضانية للدراما المحلية وتنوع النصوص والقضايا المطروحة.



وقدم العدد دراسة حول متلازمة داون باستعراض أسبابه وأعراضه ودور دولة الكويت في تدريب وتعليم هذه الفئة، حيث يواكب هذا الشهر اليوم العالمي للمتلازمة، وبمناسبة اليوم العالمي للمياه تناول العدد موضوع بعنوان «الماء في ثقافة الكويت وتاريخها» مركزا على الجذور التاريخية العميقة للكويت بالمياه.



واستعرض جانبا من حياة صاحب أشهر مدرسة أهلية في الكويت وهو «ملا مرشد»، وكذلك مسيرة الكاتب الرائد عبدالعزيز السريع وبصماته وإسهاماته في المشهد الأدبي والفني والمسرحي، إلى جانب مقال حول أهمية الشراكة في تطوير المنظومة التعليمية وعزم وزارة التربية لمواصلة تحقيق أهدافها للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الكويت وضمان جودة التعليم، وأيضا مجموعة أخرى من الموضوعات والمقالات الأدبية والثقافية.



تجدر الإشارة إلى أن مجلة الكويت تصدرها وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، عبر توجيهات داعمة من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام د.م.ناصر المحيسن ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي وجهود أسرة التحرير ورئيسها خالد الحذيان.