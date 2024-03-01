الكويت ـ كونا: أكدت رئيسة جمعية «الشيخة فريحة الأحمد» للأم المثالية والأسرة المتميزة الشيخة بيبي الحمود الحرص على إيجاد النموذج المثالي للأسرة المتميزة المتكاملة القادرة على مواجهة التحديات وتسخير كل الجهود لتعزيز السلوك والأخلاق والتسامح ونشر مفهوم المواطنة الصالحة.



جاء ذلك في كلمة للشيخة بيبي الحمود ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد) في حفل افتتاح اجتماع الجمعية العامة الـ 15 للمنظمة العربية للأسرة المنعقد في ليبيا برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية د.وفاء الكيلاني.



وأشارت الشيخة بيبي الحمود إلى حرص الجمعية على المشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية بالشراكة مع مختلف القطاعات والمنظمات والهيئات، منوهة بإسهاماتها في عمل المنظمة العربية للأسرة عبر تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان «مستقبل الأسرة العربية في ظل تحولات العصر وتأثيرها عليها» بمشاركة 39 دولة ومنظمة دولية. ولفتت إلى جهود الرئيسة المؤسسة للجمعية المغفور لها بإذن الله الشيخة فريحة الأحمد، طيب الله ثراها، خلال تقلدها منصب نائب رئيس المنظمة العربية للأسرة وما تركته من جليل الأثر خلال تحملها مسؤولية قيادية فيها.



وبينت الدور الكبير الذي قامت وتقوم به الجمعية تجاه الأسرة والمجتمع من خلال أهداف وضعت للتصور المثالي للأسرة المتميزة تتعلق بمختلف الجوانب القيمية والتشريعية والتربوية والبرامجية.



وقالت إن الجمعية قدمت العديد من المبادرات والبرامج حول النموذج المثالي للأسرة المتميزة المتكاملة والقادرة على مواجهة التحديات إذ سخرت كافة جهودها وخبرتها الطويلة وما بذلته مؤسستها من جهود وما قدمته من دور إنساني واجتماعي واهتماماتها بقضايا الأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المرأة في تنمية المجتمع.



وأفادت بأنه استكمالا لمسيرة الشيخة فريحة الأحمد، طيب الله ثراها، انطلقت الحملة الوطنية «وحدتنا سر قوتنا» التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع وزارات الدولة وقطاعات تربوية واجتماعية ضمن شراكة مجتمعية لتعزيز السلوك والأخلاق الحميدة والتسامح ونشر مفهوم المواطنة الصالحة والمحافظة على القيم الأصيلة.



وأوضحت أن عقد اللقاءات العربية النوعية تعد فرصة للتواصل وتغذية التضامن بين الشعوب العربية وأسرها وإن الجمعية العامة الـ 15 للمنظمة العربية للأسرة فرصة متجددة للتواصل والتبادل والتفكير في مستقبل الأسرة في الوطن العربي في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.