وقعت پولندا اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء نظام قيادة المعركة المتكامل IBCS بقيمة 2.5 مليار دولار، حسبما أعلن وزير الدفاع الپولندي أمس.



وقامت الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الاتحاد الأوروبي بمشتريات عسكرية مهمة في السنوات الأخيرة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسط مخاوف أمنية في ظل الحرب بأوكرانيا المجاورة.



وتنفق وارسو حاليا أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أعلى معدل بين أعضاء «الناتو».



وقال وزير الدفاع الپولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إلى جانب السفير الأميركي في وارسو، إن «الجيش الپولندي يكتسب (من خلال صفقة الشراء) عقلا تشغيليا لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي».



وأضاف أن «پولندا ستكون الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تملك أحدث نظام قيادة متكامل في العالم».



من جهته، أشار السفير الأميركي مارك بريجنسكي عبر منصة «إكس»، إلى أهمية الصفقة.



وكتب باللغة البولندية «لقد رأينا بأعيننا في أوكرانيا مدى أهمية الدفاع الجوي والصاروخي، وهذا الأمر سيزود پولندا بأفضل الأجهزة وأكثرها حداثة وفعالية للدفاع عن أراضي الناتو».



وبموجب الاتفاق ستتسلم پولندا نظام قيادة المعركة بحلول عام 2031.