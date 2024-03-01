القاهرة ـ ناهد إمام



من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على سلامة عملائها، تم تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300 وعلى متنها 309 ركاب، والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك، وذلك لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة، وعلى الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكب، وقد قام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية له على الطائرة.



وفور الوصول إلى مطار جنيف تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم إنزال الراكب لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف.



وقد استأنفت الطائرة رحلتها من مطار جنيف إلى مطار نيويورك.