آثار سلبية للانفتاح التقني الهائل هدمت كثيراً من الأسر بسبب المقارنات

يجب تحديد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي سواء للأبناء أوالزوجة أوالزوج

كثرة الطعن في ثوابت الدين على المواقع يقلل من هيبته في قلوب الشباب



أكد د.سالم الحسينان أن ضعف الوازع الديني من أهم التحديات التي تعاني منها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، وان التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي اظهرت العديد من الاضرار النفسية والانحرافات الاخلاقية عند بعض الشباب.



وتطرق إلى علاج الانفتاح التقني من داخل الأسرة، وتحدث عن الأسباب وعلاجها، وإلى نص الحوار:



ما أسباب ضعف الوازع الديني الذي تعاني منها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية؟



٭ هناك عدة اسباب، منها الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة، فمثلا بعض الطلبة يريد ان يفطر في رمضان بسبب الدراسة والتعب ولا يدري أن الصوم فرض عليه، والبعض يتساهل بالصلاة، وايضا البعض لا يعرف احكام العقيدة المعلومة من الدين بالضرورة عند كثير من الناس، وايضا من الاسباب كثرة الطعن في ثوابت الدين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يقلل من هيبة الدين ومكانته في قلوب الشباب والناشئة مع كثرة الاستماع للشبهات والشهوات التي تبث عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل التساهل بالمعاصي الصغيرة واستمرائها، فيضعف الايمان في قلب العبد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم «وإن الكذب يهدي إلى الفجور».



وما الكيفية لعلاج هذا الضعف؟



٭ العلاج في تأصيل العلم الشرعي داخل الاسرة، فأول لبنة للإنسان هي الاسرة، واذا اهتم الوالدان بتعليم الابناء العقيدة الصحيحة وتعليمهم المعلوم من الدين بالضرورة، وما يجب على المسلم معرفته لكان ذلك حصنا للأبناء من اي انحراف قد يتعرضون له، ولابد من الاهتمام بتزكية النفوس، للأسف الآن كل الاهتمام بهذا الجانب، سواء داخل الاسرة او بين الافراد، ولا يتم ذلك الا من خلال الموعظة الحسنة التي تزيد من الوازع الديني، فالموعظة بذل الترغيب مع الترهيب، فيكون هناك توازن عند الابن، ويصير عنده وازع ديني قوي ان يعمل الصالحات ويبتعد عن المنكرات، وايضا من العلاج الابتعاد عن اهل الشبهات والشهوات، فكما وصى علماء السلف ألا نسمع لأهل الشبهات ولا ننظر لهم ولا نجالسهم وكذلك اهل الشهوات نبتعد عنهم، فكل هذه الأمور تحافظ على الأمة.



الانفتاح التقني



مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت العديد من الأضرار النفسية والانحرافات الاخلاقية والقيمية في المجتمع، فما أكثر الآثار السلبية لهذا الانفتاح؟



٭ من هذه الآثار السلبية لهذا الانفتاح التقني الهائل نجد كثيرا من الأسر تهدمت بسبب المقارنات، فالمرأة تقارن نفسها بصديقتها، فترى ان كل الناس سعداء إلا هي، وكذلك الأبناء يقارنون حياتهم بحياة اصدقائهم، فالابن يتمرد على أبيه، وهذا من أخطر الامور السلبية لهذه المواقع، وهناك قيم عند الآباء يحافظون عليها وقيم عند الأبناء جديدة يثبتونها في المجتمع، فدائما هناك صراع بين قيم جيل الآباء وقيم جيل الأبناء، فيكون صراعا قيميا يحدث المشاكل والخلافات وكثير من العقوق، ودائما المشاكل بين الآباء والأبناء تكون بسبب هذا الصراع القيمي. كذلك من الآثار السلبية عدم الرضا والقناعة، فيجب على الانسان ان ينظر إلى من هو دونه حتى يرضى، فلا ينظر لمن هو أعلى منه حتى لا يسخط بما أنعم الله عليه.



كيف يتم معالجة الانفتاح التقني؟



٭ أولا: تحديد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء للأبناء والزوجة والزوج وللأسرة بأكملها، ليس كل شيء ينشر خوفا من الحسد ومن تجنيب الناس، ثانيا: ليس كل ما عند الآباء صحيح وليس كل ما عند الأبناء سيء، فهذه قاعدة عامة عندنا كمسؤولين ودعويين انه قد يكون عند الأبناء قيم ايجابية، وكذلك قد يكون عند الآباء قيم قديمة لا تصح الآن، فبهذه الأمور تستقيم الأسرة ويستقيم المجتمع ككل، ثالثا: غرس القيم التي تتناسب مع العصر مثل الأمانة العلمية والقيم البيئية، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن القيم البيئية منذ أكثر من 1400 عام مثل غرس النخل وإعطاء الطريق حقه وكثير من القيم التي تتناسب مع العصر الحالي.



ويجب أن نتثبت من مصادر الأخبار قبل نشرها، فهذه الأمور يجب أن نغرسها في الأسرة ككل حتى لا يصير عندنا تحول.



ما أسباب التقليد الأعمى للشباب لبعضهم البعض؟



٭ منهج التربية الإسلامية يحذر الانسان من التقليد الأعمى الذي يزجّ به في ظلمات الجهل والضلال، ويرى في المسلمين الوعي في سلوكهم واقوالهم وافعالهم وتفكيرهم وعباداتهم وفي كل شؤونهم، ولذلك فإن مما ابتليت به الأمة في الجانب القيمي هو التقليد الأعمى، فبعض الشباب يقلد بلا تفكير أو بمجرد سؤال هل هذا التقليد يتناسب مع ديننا الحنيف أم لا؟ وهذا التقليد يرجع إلى اسباب كثيرة من أهمها: التربية غير السليمة، بحيث ينشأ الطفل ويكثر من دون رقابة وتوجيه الأهل مما قد يؤدي بهم إلى التشبه بالغير، وهنا أعني تقليد الأمور السلبية، ومن الأسباب أيضا الانفتاح غير المقيد على ثقافات ومجتمعات اخرى في جميع أرجاء المعمورة، خاصة بعد التطور الهائل الذي أنشأ العديد من وسائل التواصل الاجتماعي بين مختلف الناس في شتى بقاع الأرض، وايضا البعد عن الدين وأصوله، فديننا الحنيف واضح وصريح ويدعو إلى التحلي بالأخلاق الطيبة ويدعو إلى التفكير في كل عمل وقول قبل الإقدام عليه، بعيدا عن التقليد الأعمى الذي لا يعود على الإنسانية إلا بالدمار المهدد لمستقبل الشباب الذين هم ثروة المجتمعات، كما أن عدم وجود القدوة الحسنة في حياة الشباب أحيانا ظاهرة خطيرة للغاية، فما فائدة الأب اذا لم يكن قدوة تحتذى من قبل ابنائه، وما اهمية كون الأم إن لم تعرف كيف تغرس بذرة الخير في نفوس ابنائها وبناتها وتكون لهم خير قدوة، بالاضافة إلى حب الظهور ولفت انتباه اكبر عدد ممكن من الناس، وهي من اخطر الاسباب التي قد تؤدي إلى تقليد اعمى دون التفكير بأي نتيجة قد ينطوي عليها ذلك التقليد.