أعلنت بلدية الكويت أن فترة إقامة المخيمات تنتهي في 15 مارس الجاري، مهيبة بأصحابها للالتزام بإزالتها طواعية قبل انتهاء موسم التخييم الرسمي.



وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أن لجنة المخيمات الربيعية ستعقد اجتماعا بعد غد الأحد لمناقشة استعدادات الفرق الميدانية لإزالة المخيمات غير الملتزمة بفترة التخييم.



وأكدت أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في البر بعد هذا التاريخ، داعية أصحاب المخيمات إلى ضرورة تنظيف مواقع التخييم والالتزام بالضوابط والاشتراطات تجنبا للمساءلة القانونية.



وبينت البلدية أن موافقة الهيئة العامة للبيئة على نظافة موقع المخيم بعد الإزالة من أي أضرار بيئية شرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين.