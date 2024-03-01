عبدالعزيز الفضلي



أوقفت وزارة التربية النقل والندب لأعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي. وقالت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان في قرار أصدرته، انه تقرر استئناف إجراءات تعيين المعلمين في جميع قطاعات وإدارات الوزارة، مشيرة إلى أن آخر موعد لمباشرة العمل هو نهاية دوام الخميس 4 أبريل المقبل.



وأوضحت الحمدان في قرارها استمرار المعلمين المنتدبين من جهات حكومية أخرى بالعمل في مدارسهم، وذلك لحين انتهاء فترة الندب، على أن يقوم القطاع الإداري بإجراءات تمديد الندب أو النقل أو التثبيت حسب الأحوال، وذلك في المواعيد المناسبة والنظم المعمول بها في هذا الشأن. من جانب آخر، واستكمالا لاجتماع وزارة التربية مع ممثلي الميدان التربوي حول الإجراءات الخاصة بآلية تطبيق الدوام المدرسي المرن، وتوضيح الإجراءات الإدارية الخاصة بآلية تطبيقه على الهيئتين التعليمية والإدارية، واصلت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان عقد اجتماعها الثاني بحضور الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع ومدير إدارة التنسيق بالتكليف متعب العتيبي ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية بالإنابة جاسم بوحمد ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة محمود عبدالرضا، بالإضافة إلى ممثلي الميدان التربوي من مناطق الجهراء التعليمية والفروانية التعليمية ومبارك الكبير التعليمية، لإتاحة الفرصة لكل العاملين بالميدان التربوي والاستماع الى آرائهم والرد على استفساراتهم. وتم خلال الاجتماع الاستماع الى ملاحظات مديري المدارس من مختلف المراحل التعليمية والأخذ بمقترحاتهم والرد على استفساراتهم ورصد كل المعوقات الراهنة لتتم دراستها ومناقشتها قبل التطبيق الفعلي للبصمة والتأكد من ملاءمتها طبيعة العمل المدرسي وفق النظم واللوائح المنظمة.