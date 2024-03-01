أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح الالتزام "الراسخ" بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم باعتبارهم "صناع الريادة ومنبع الإلهام ومعين الطاقة الذي لا ينضب".

جاء ذلك في كلمة لسموه نقلها حساب مركز التواصل الحكومي عبر منصة "اكس" بمناسبة الإعلان عن فتح باب التسجيل في النسخة السادسة من جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بمجالاتها الثمانية.

وأضاف سمو رئيس الوزراء أن جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي "تؤكد التزامنا الراسخ بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم المميزة في مختلف المجالات وتجسد إيماننا بأنكم شباب الكويت القوة الحقيقية وراء الإبداع والشغف والعزيمة التي تدفع وطننا نحو مستقبل مشرق".

وأوضح سموه أن الشباب هم صناع الريادة ومنبع الإلهام ومعين الطاقة الذي لا ينضب "فبعطائكم والتزامكم وإنجازاتكم نستطيع تحقيق كافة أهداف رؤية الكويت 2035، وهدفنا الأسمى هو دعمكم لتحقيق الطموحات والأحلام التي ترتقي بالوطن وتسهم في نهضة كويتنا الغالية".

وتتضمن الجائزة ثمانية مجالات تعنى بالتنمية المجتمعية واستدامتها وهي (ريادة الأعمال) و(البيئة) و(العلوم والتكنولوجيا) و(الثقافة والآداب) و(العمل التطوعي) و(العلوم الشرعية) و(الفنون) إضافة إلى مجال (الإعلام).

وتستهدف الجائزة الشباب الفئة العمرية (من 18 إلى 35 سنة)، ويستمر التسجيل فيها لمدة شهر واحد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشباب.