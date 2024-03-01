فتحت نحو 59 ألف مركز اقتراع أبوابها صباح الجمعة في إيران أمام المشاركين في انتخابات مجلس الشورى التي يبقى الرهان الرئيسي فيها نسبة المشاركة في ظل توجه المحافظين إلى الاحتفاظ بمقاليد الحكم.



ودعي أكثر من 61 مليون إيراني للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.



ووفقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى علي خامنئي عمليات الاقتراع بالإدلاء بصوته.



وفي تصريح مقتضب، دعا خامنئي الإيرانيين إلى «التصويت فور الإمكان»، بعدما دعا إلى مشاركة كثيفة في التصويت، محذرا من أنه «إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع».



وأشار أحدث استطلاع للرأي نشره التلفزيون الحكومي، إلى أن 41% ممن شملهم الاستطلاع سيشاركون في عملية التصويت «بلا شك».



وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية.



وتكتسب مسألة المشاركة في الانتخابات في إيران أهمية كبرى، إذ تقدمها السلطات على أنها دليل شرعيتها على الساحة الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية.