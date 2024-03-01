ارتفعت أسعار النفط الجمعة وتتجه لختام الأسبوع على زيادة طفيفة مع تعقد وضع المحادثات بشأن الوقف المحتمل لإطلاق النار في غزة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم تسلم مساعدات.

وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 29 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 82.20 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 78.48 دولار.

ويتجه غرب تكساس الوسيط لتحقيق زيادة 4% هذا الأسبوع، في حين يتجه خام برنت بالقرب لإنهاء الأسبوع عند مستوى التسوية الأسبوع الماضي، وفقا لـ "رويترز".

ويحوم برنت بفارق مريح فوق مستوى 80 دولارا منذ ثلاثة أسابيع، ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط سوى تأثير طفيف على تدفقات الخام في ظل الهجمات على حركة الشحن بالبحر الأحمر.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على أشخاص لدى انتظارهم تسلم مساعدات غذائية في غزة، مضيفا أنه يعتقد أن الواقعة الدامية ستعقد محادثات وقف إطلاق النار.

وألقت إسرائيل باللوم في الوفيات على الحشود المحيطة بشاحنات المساعدات، قائلة إن الضحايا تعرضوا للدهس أو التدافع.