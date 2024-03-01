حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2047.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير/شباط.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، وفقا لـ "رويترز".

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "ساد الارتياح في الأسواق مع عدم وجود مفاجآت سيئة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. وابتهج تجار الذهب من حقيقة تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي".

وأظهرت البيانات الخميس ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير/كانون الثاني 2.4%، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير/شباط 2021، بعد صعوده 2.6% في ديسمبر/كانون الأول.

ويركز مسؤولو البنك المركزي الأميركي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.