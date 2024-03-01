أعلنت إدارة الطيران المدني في الصين الخميس، أن شركات الطيران الصينية والدولية نفذت 5389 رحلة ركاب دولية مجدولة، أي ما يعادل 70.7 % من مستوى ما قبل جائحة كورونا، وذلك في الفترة من 12 إلى 18 فبراير.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أنه تم تشغيل رحلات الركاب الدولية المجدولة في الصين من وإلى 64 دولة، بما في ذلك 48 دولة واقعة على طول الحزام والطريق، وهو ما يمثل 75 % من إجمالي الرحلات الجوية.

ونوهت الإدارة إلى أن تشغيل الرحلات الجوية الدولية المجدولة في الصين استؤنف بشكل مطرد منذ عطلة عيد الربيع التي انتهت للتو واستمرت من 10 إلى 17 فبراير.