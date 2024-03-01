التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا صباح اليوم وزير الخارجية في الجمهورية التركية الصديقة هاكان فيدان على هامش أعمال منتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي يعقد في مدينة أنطاليا التركية.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.