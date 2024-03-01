اعتقلت الشرطة 66 شخصا صباح الجمعة في باريس بعدما أغلق مزارعون الطريق المؤدية إلى «قوس النصر» بشكل غير متوقع، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور لفترة وجيزة بحزم القش والجرارات.

وقال أكسل ماسون، وهو مربي ماشية في لوار-اي-شير (وسط)، «جئنا هذا الصباح لوضع إكليل من الزهور على قوس النصر تكريما لجميع المزارعين الذين يقدمون على الانتحار».

وأضاف «الدولة لم تسمعنا بعد»، وذلك في وقت عرقل الغضب الزراعي، الذي شهدته أيضا جميع أنحاء أوروبا، زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمعرض الزراعي السنوي في باريس السبت الماضي.

وتمركزت سيارات الشرطة عند أسفل النصب التذكاري، بينما كانت حركة المرور في الجزء الآخر من الشارع الشهير متوقفة. وبدأت التظاهرة فجرا، ثم انتهت بعد ساعات قليلة، وفق وكالة فرانس برس.

في الوقت نفسه، نفذت تحركات أخرى بالقرب من باريس، حيث أغلقت أربعة جرارات مخرجا من طريق دائري، بينما تمركزت أخرى عند مدخل آخر لهذا الشارع المحيط بالعاصمة، وفقا للشرطة.

وقال المصدر ذاته إن «قافلة من الجرارات توجهت إلى قصر فرساي» على بعد عشرات الكيلومترات من باريس، حيث تنتظرها قوة من الشرطة.