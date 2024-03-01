التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في جمهورية أوزبكستان الصديقة بختيار سعيدوف على هامش أعمال منتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي انطلق في مدينة أنطاليا التركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.

هذا، وشارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أنطاليا الديبلوماسي الثالث الذي افتتحه رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان في مدينة أنطاليا.