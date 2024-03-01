القاهرة: بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجاري عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم البالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي إن كل السلع الأساسية متوافرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأكد الوزير أن مخازن الجملة على مستوى الجمهورية البالغ عددها 1500 مخزن قامت بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

من جانبه، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة هشام الدجوي انتظام صرف المقررات التموينية من خلال 1500 بقال تمويني و700 منفذ جمعيتي و61 منفذا تابعا لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظة الجيزة، لافتا إلى ارتفاع نسب الصرف لنحو 20% في اليوم الأول تزيد إلى 60% خلال أول 5 أيام من الشهر، على أن يتم الانتهاء من صرف جميع المقررات قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح الدجوي ـ خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية بالجيزة بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين ـ أن أسعار السلع الأساسية ثابتة، إضافة إلى الكميات المطروحة بالمنافذ سواء لدى بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

وأشار إلى صرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر مارس الجاري، وجار استلام باقي الاستعاضات تباعا، وأن الأمن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي عدة أشهر.

وبين رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلوغرامات من السكر و4 ليترات من الزيت وباقي المبلغ مكرونة، إضافة إلى سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.