أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقتل 7 آخرين من الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم في قطاع غزة، ما يتوقع ان يشكل ضغطا على حكومة بنيامين نتنياهو من قبل أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل في قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الكتائب أبوعبيدة «أن عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة قصف العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا».

وأضاف أبوعبيدة «بين الأسرى القتلى حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل، وسنعلن لاحقا عن الباقين»، متهما القيادة الإسرائيلية بتعمد قتل الأسرى للتخلص من هذا الملف، وتابع «بعد فحص وتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة تأكد استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل 7 من أسرى العدو بقصف صهيوني».

وأضافت «سبق أن أعلنا انقطاع اتصالنا بمجاهدين يحرسون أسرى من العدو ورجحنا قتل أسرى نتيجة القصف الصهيوني».

واستطرد أبوعبيدة، في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، بالقول إن «الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو الثمن نفسه مقابل كل الأسرى لو لم يقتلهم قصف العدو».

وبثت كتائب عز الدين القسام ڤيديو يظهر صور ثلاثة من الأسرى سبق أن أعلنت أنها ستكشف مصيرهم وهوياتهم.

وقال مصدر قيادي في الكتائب إن أحد الأسرى القتلى هو صديق مقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب اعترافاته أثناء الاحتجاز.