القاهرة ـ ناهد إمام

أشار تقرير حديث لوزارة البترول الى أن القطاع يستهدف زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، وذلك من خلال تكثيف برامج البحث والاستكشاف والإنتاج، حيث قامت شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالبدء في تنفيذ أعمال مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان في خليج السويس بالتنسيق مع شركة دراجون الإماراتية، حيث يتضمن نطاق الأعمال إنشاء منصة بحرية لتنمية حقل شمال صفا (مرحلة الإنتاج المبكر)، وتستوعب منصة شمال صفا تسهيلات خطوط الإنتاج لـ 4 آبار إنتاج بئرين لحقن المياه وثلاث آبار مستقبلية.

وأشار التقرير الى انه يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات مصرية، يضم شركات: إنبي بتروجت، خدمات البترول البحرية PMS بهدف تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب منصة الإنتاج البحرية شمال صفا، ومد خطى إنتاج بطول 10 و11 كم لنقل الزيت الخام إلى منصة رمضان 6، وحقن الآبار من منصة يوليو 10، وذلك بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 145 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح التقرير نجاح شركة خليج السويس في وضع البئر الأولى من حقل شمال صفا في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد 2024 بمعدل 2500 برميل يوميا، ويجرى حاليا الانتهاء من وضع البئر الثانية في الإنتاج ليرتفع إلى 15 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.