مبارك الخالدي

فاز خيطان على مضيفه الشباب 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري زين الممتاز. وبهذه النتيجة، اتجه الشباب رسميا إلى مجموعة تفادي الهبوط بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة، فيما ارتقى خيطان ـ الذي سبقه إلى المجموعة ذاتها ـ

لنقطة الـ 12.

سجل للشباب أولا لاعبه مامي ساهر (3)، فيما قلب خيطان النتيجة عبر جيمي سياج (69) وفهد الرشيدي (90).

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية لفريق الشباب من حيث سرعة التمرير والانتشار وتألق محمد الفهد في قيادة الحملات الهجومية، فيما عانى ضيفه خيطان من العشوائية والبطء في التحضير، ولم يتأخر الشباب في التسجيل بعد ان نفذ ابراهيما جاي كرة ثابتة على رأس المهاجم يوسف بن سودة الذي أعادها جميلة «مرسومة» للمتقدم مامي ساهر ليودعها شباك الحارس علي فاضل (3)، ليسهم الهدف في ارتفاع الحالة المعنوية لأصحاب الضيافة.

ومن تمريرة طولية خلف المدافعين للمتحرك جاي حاول المرور من الحارس لكنه تعرض للإعاقة، ولم يتردد الحكم عمار أشكناني في احتسابها ركلة جزاء نفذها جاي لكن الحارس فاضل تصدى لها ببراعة (6).

واصل الشباب بسط سيطرته، وسدد أحمد بوريوم كرة مفاجئة اصطدمت بالمدافعين ومرت جوار القائم الأيسر (28)، ولم تكن لخيطان أي محاولات تذكر في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء خيطان كثيرا وضغط في محاولة للتعديل، في المقابل لعب الشباب بتوازن، ومن خطأ في التمرير للحارس فاضل كاد جاي أن يضيف هدفا آخر لفريقه لكن العارضة تكفلت بالتصدي للمحاولة (53)، فيما تعامل ويلنغتون برعونة مع عرضية متقنة لعبدالعزيز القطان مهدرا فرصة سانحة للتعديل (58).

وأدرك خيطان التعادل بعد أن مرر البديل حمد الطويل عرضية قصيرة على رأس المهاجم جيمي سياج الذي أودعها في شباك الحارس سعد العنزي (69)، لتشهد الدقائق الأخيرة إثارة من الجانبين في محاولة للبحث عن التسجيل، وهو ما نجح فيه خيطان الذي خطف هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عبر فهد الرشيدي.