قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم عضو في الحرس الثوري الإيراني جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بانياس على الساحل السوري لليوم الثالث على التوالي أمس، بعد غارات مماثلة في على محافظتي دمشق وحمص، وفق ما أفادت مواقع إخبارية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل مستشار وعدد من عناصر «الحرس الثوري الإيراني» بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت بانياس.

وقالت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية إن أحد قيادي المنطقة البحرية الأولى في «الحرس الثوري»، ويدعى رضا زارعي، قتل مع عدد من العناصر في الهجوم الإسرائيلي، كما تداولت وسائل إعلام إيرانية صورة زارعي مرفقة بـ «نعوة»، وذكرت أنه أحد المسؤولين عما سمته «كسر الحصار الأميركي»، وتيسير نقل الغاز والنفط من إيران إلى الموانئ السورية.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زارعي ومن معه فروا من دمشق قبل أيام هربا من الاستهدافات الإسرائيلية، وأشارت إلى أن الڤيلا المستهدفة استأجرها ضباط إيرانيون قبل أيام.

ودوت أصوات انفجارات عنيفة عند الساعة الرابعة فجر أمس ناجمة عن غارات استهدفت إحدى المزارع في منطقة بطرايا على الطريق الواصل بين قريتي رأس النبع والمرقب بالقرب من مدينة بانياس.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي آثار الدمار في بناء مسور يقع في منطقة زراعية.

من جهته، قال المرصد «دوت ثلاثة انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي طال فيلا» في أطراف مدينة بانياس على الساحل السوري.

وأضاف المرصد «تأكد مقتل قيادي من الجنسية الإيرانية وشخصين آخرين كانوا معه من جنسية غير سورية».

وهذا الاستهداف «هو الأول من نوعه في بانياس منذ ثلاث سنوات» بحسب المرصد.

وبانياس ثالث مرفأ في سورية بعد ميناءي اللاذقية وطرطوس. وترسو قبالة شواطئ المدينة الساحلية ناقلات نفط كبرى تنقل حمولتها إلى مصفاة بانياس.

وسبق أن رست في ميناء بانياس ناقلات نفط إيرانية خلال السنوات الماضية وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت غارات استهدفت مواقع في منطقة القصير بريف حمص وضواحي دمشق يومي الأربعاء والخميس أدت إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص منهم عناصر من حزب الله اللبناني.