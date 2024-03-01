تظاهر مئات السوريين للمطالبة بإسقاط زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد للجولاني، وذلك بعد أيام من اكتشاف مقتل شاب تحت التعذيب في معتقلات الفصيل، في مدن شمال غرب سورية حيث آخر معاقل الفصائل المعارضة.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين رددوا هتافات ضد زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وطالبوا بالافراج عن موقوفين تعتقلهم الهيئة.

وتجمّع عشرات الأشخاص في الساحة الرئيسية لمدينة إدلب، مرددين شعارات وحاملين لافتات تنتقد الجولاني وأخرى كتب فيها "حرية الرأي والتعبير ليست جريمة".

ونقل موقع تلفزيون "سوريا"، ان عشرات الشبان تظاهروا قرب دوار سرمدا، على الطريق المؤدي إلى معبر باب الهوى الحدودي، وسط هتافات تطالب بمحاسبة "جهاز الأمن العام" وقيادة "تحرير الشام"، على خلفية قتل شاب تحت التعذيب.و

قال عبد الرحمن طالب النازح من اللاذقية "نزلنا لنقول لا للظلم ولا لسياسة هيئة تحرير الشام ولا لأبو محمد الجولاني".

من جهته، قال النازح من حلب محمد عساف "نحن خرجنا في مظاهرة ضد سياسة هيئة تحرير الشام التي تمارس علينا"، مشيرا الى أن المحتجين نزلوا الى الشارع عقب "الجريمة بحق الشاب الذي قتل تحت التعذيب".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن أحد عناصر فصيل "جيش الأحرار" توفي "تحت وطأة التعذيب في أحد معتقلات" هيئة تحرير الشام في 23 فبراير بعد اعتقاله لمدة ثمانية أشهر.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على مناطق واسعة بمحافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة نحو اربعة ملايين شخص معظمهم من النازحين من باقي المناطق .

وإضافة الى مدينة إدلب، شهدت مناطق أخرى في المحافظة تحركات احتجاجية، مثل بنّش ومارع والأتارب وكللي.

وحمل محتجون في بنش لافتات جاء فيها "يسقط الجولاني" و"الحرية أقدس ما جاء به الإسلام".

وبدأت المظاهرات ضد "تحرير الشام" وزعيمها في إدلب وريفها قبل أكثر من أسبوع على خلفية انتهاكات لجهاز الأمن العام بحق المعتقلين.

وطالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: "الشعب يريد إسقاط الجولاني"، و"جولاني ولاك.. ما بدنا ياك".

وسبق أن نقل موقع تلفزيون سورية، من داخل "جيش الأحرار"، بقيادة "أبو صالح طحان"، أن الجيش تأكد من مقتل أحد عناصره المدعو "عبد القادر الحكيم" الملقب "أبو عبيدة تلحدية" إثر التعذيب داخل سجون الهيئة في شهر سبتمبر 2023، من دون إعلام فصيله أو ذويه بنبأ موته.

وسبق لمنظمات حقوقية دولية إضافة الى لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، أن اتهمت هيئة تحرير الشام بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، أبرزها التعذيب والإخفاء القسري.