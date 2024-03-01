اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أن أميركا ستعمل على إنزال مساعدات غذائية لغزة جوا . وقال بايدن في تصريح ان المساعدات التي تدخل غزة لا تلبي الحد الأدنى. واضاف: سنستخدم أي وسيلة ممكنة لإدخال المزيد من المساعدات لغزة.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو".

وفي وقت لاحق أكد البيت الأبيض انه سيكون هناك أكثر من عملية انزال جوي للمساعدات خلال الايام المقبلة ، وان حادثة "دوار النابلسي" تشير الى ضرورة ايجاد طرق بديلة لايصال المساعدات، في اشارة الى المجزرة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية بحق عشرات الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على المساعدات عند الدوار.

وتابع : سنستمر في حث إسرائيل على تسهيل دخول المزيد من الشاحنات إلى غزة وفتح المزيد من الطرق، موضحا أن انزال المساعدات جوا ليس بديلا عن ايصالها برا.

وأعلن جون كيربي منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات بالتنسيق مع شركائنا خاصة الأردن خلال أيام.

وتابع كيربي: سنضاعف جهودنا لفتح ممر بحري إنساني أمام كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جهتها، دعت بريطانيا إلى "تحقيق عاجل ومحاسبة" بعد مقتل أكثر من 112 فلسطيني خلال تسليم مساعدات عند دوار النابلسي في شمال غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إن "مقتل الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس كان مروعا".

وأضاف "يجب أن يكون هناك تحقيق عاجل ومحاسبة. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".

وشدد كامرون على أنه لا يمكن فصل الواقعة عن "إمدادات المساعدات غير الكافية"، ووصف الوضع الحالي بأنه "ببساطة غير مقبول".

وتابع وزير الخارجية البريطاني "إسرائيل ملزمة بضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة"، ودعاها إلى فتح المزيد من المعابر وإزالة العقبات البيروقراطية.

ولفت إلى أن "هذه المأساة تؤكد أهمية ضمان هدنة إنسانية فورية".