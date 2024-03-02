تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في قسم اللجنة الثلاثية من ضبط عدد من الباعة الجائلين من جنسيات مختلفة في التقاطعات، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتناشد الإدارة الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة يتم رصدها لباعة جائلين على الهواتف التالية: 97288211 - 97288200 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة.

وتشدد الإدارة على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، مؤكدة أن كل من يتم ضبطه في تقاطعات الطرق أو الأماكن العامة ستتم إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.