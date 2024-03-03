القاهرة - خديجة حمودة



صرح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، أن مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة.



وأضاف المتحدث انه استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق متفرقة بشمال القطاع.



فيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.