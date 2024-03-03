نفذت قوات سلاح الجو الأردني أمس عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة لأجهزة ومعدات طبية كبيرة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتية. وقال رئيس «الهلال الأحمر الأردني» د.محمد الحديد لـ «كونا» إن العملية تأتي في اطار التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة لما يتعرضون له من أوضاع إنسانية صعبة لاسيما القطاع الطبي الذي يعاني نقصا حادا من المواد والادوية والاجهزة الطبية والمستلزمات الصحية.



وأوضح الحديد انه تم انزال المساعدات على المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة مشيرا إلى أن الأردن يسعى إلى تذليل جميع الصعوبات وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بكل السبل المتاحة.



وأعرب عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دورهم في تخفيف معاناة أهالي غزة مشيدا بجمعية الهلال الأحمر الكويتية وما تبذله من جهود مستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية إضافة إلى تعاونها المميز مع جمعية الهلال الأحمر الأردني.



وقامت القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الأردني بسلسلة عمليات انزال جوي لمساعدات إنسانية لقطاع غزة.