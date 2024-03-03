أطلقت الشركة التجارية العقارية فاعلية مجتمعية تحت شعار «بالعربي أحلى» بالتعاون مع مشروع «صغيرك سفيرك» التربوي، والتي انطلقت فعالياتها خلال مهرجان وطني ثقافي أقيم في مجمع بوليفارد بمشاركة عدد كبير من الأطفال والذي وصل عددهم إلى 1000 طفل.



وأكد م.عبدالمطلب معرفي الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية أهمية الفاعلية، والتي جاءت لتؤكد أهمية لغتنا العربية والتي تعتبر مصدر هويتنا الإسلامية والعربية، حيث نجدها باتت تختفي من تفاصيل الجيل الجديد الذي صار يفتخر بثقافات لا تمت للغتنا العربية بصلة ومن هنا كان واجبنا إطلاق هذه المبادرة التي تشجع وتحبب الصغار بلغتهم الأم بأساليب مبدعة مبتكرة. وحث معرفي من خلال الفاعلية على تغيير مفهوم الاحتفال بالمناسبات الوطنية من تصرفات سلبية فيها إسراف للماء وإيذاء للبيئة إلى فقرات هادفة يستمتع بها الطفل وتعلمه الكثير من القيم والمهارات النافعة.



بدورها، أكدت رئيس مشروع «صغيرك سفيرك» أسماء الميمني أهمية أن يكون الطفل خير سفير لوطنه ومجتمعه وقيمه ولا يحدث ذلك إلا بحبه واعتزازه وفخره بلغته العربية، مبينة حرصها الشديد على أن تكون اللغة العربية هي محور برامجنا وفعالياتنا المتنوعة.



وتضمن المهرجان عدة فقرات ممتعة ومتنوعة من خلال جلسات قراءة القصة التفاعلية في حديقة القراءة، وعروض مسرح العرائس والتي ساعدت في تنمية مهاراتهم اللغوية، كما استمتع الأطفال بعروض سينمائية شائقة عن الحروف الهجائية، وأيضا فقرة الأنشطة الفنية التي من خلالها ارتدى الأطفال تاج اللغة العربية.