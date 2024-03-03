واصلت الجمعية الكويتية لحماية البيئة سلسلة الزيارات الميدانية والحقلية التي تنظمها لفريق أصدقاء البيئة التابع لها ضمن «برنامج الربيع البيئي للتدريب الميداني»، حسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية م.عبدالأمير الجزاف مشيرا إلى أن الفريق مكون من الشباب الكويتي من الجنسين، بأعمار من 8 إلى 18 عاما، من طلاب المدارس وهم نواة للكوادر والنخب الوطنية بالفرق واللجان التخصصية بالجمعية، حيث تحرص الجمعية على شمولية تأهيلهم عبر مشاركاتهم في الأعمال البيئية التطوعية.



وأوضح الجزاف أن الجولة البحرية لفريق أصدقاء البيئة بسفينة صباح الجديدة للرقابة البحرية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تدخل في نطاق التوعية البيئية الصحيحة تجاه حماية الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي تعزيزا لحماية الثروة السمكية، مشيدا بتعاون مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.ناصر تقي، مثنيا على طاقم السفينة.