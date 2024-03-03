حصد بنك الكويت الدولي (KIB) جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت» للعام 2023، وذلك من قبل مجلة «وورلد فايننس» العالمية، وتأتي هذه الجائزة تقديرا لالتزام KIB الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية، حيث إنها واحدة من أربع جوائز حصل عليها البنك خلال توزيع الجوائز ضمن برنامج المجلة السنوي لتكريم أفضل المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم خلال العام 2023.



وجاء ترشيح KIB للفوز بجوائز البرنامج بعد إجماع لجنة التحكيم على اختياره، استنادا إلى مجموعة من المعايير التي شملت الاستثمار في تطوير منصات تفاعلية متعددة وفرت للعملاء خدمة عالية الجودة، إلى جانب تقديم مزايا الدعم الفعال للعملاء، والحلول المخصصة التي تفوق توقعاتهم. وذكرت المجلة أن خدمات العملاء المخصصة التي يقدمها البنك تعكس إدراكه العميق لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم، كما أن توفير خدمة تقديم الشكاوى يؤكد التزامه بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.



وبهذه المناسبة، عبر مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في «KIB» عثمان توفيقي، عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز، قائلا: «إن فوز KIB بجائزة أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت لعام 2023، من قبل مجلة وورلد فايننس العالمية المرموقة والمتخصصة، يعتبر دليلا على التزامنا الثابت بمواصلة تقديم تجربة مصرفية متميزة، ما أكسبنا ثقة وولاء عملائنا على مدى السنوات الماضية، كما انه يعكس تفاني وحرص KIB على بناء علاقات طويلة الأمد والعمل على تطويرها بشكل دائم».



وأضاف أن KIB يعمل على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، ومتابعة احتياجات العملاء واستقبال ملاحظاتهم عبر مختلف القنوات للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات وتوفير الحلول المتنوعة التي تناسب أسلوب حياتهم العصري.



في هذا السياق، قال توفيقي: «هذه الجائزة المرموقة توضح أننا على الطريق الصحيح في استراتيجيتنا الشاملة والهادفة إلى دعم عملائنا من أجل تحقيق متطلباتهم المالية، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة، ونحن نولي اهتماما خاصا لكل عميل ونسعى بكل الجهود الممكنة للحفاظ على ريادة KIB في مجال خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية وتجاوز توقعاتهم».



تجدر الإشارة إلى أن «وورلد فاينانس» هي مجلة بارزة ومتخصصة مقرها لندن، وتقدم في نسختيها المطبوعة والإلكترونية تغطية شاملة وتحليلا دقيقا للصناعة المالية والتطورات في عالم الاقتصاد والأعمال على المستوى العالمي. كما يعتبر برنامج جوائزها المرموق معيارا لنجاح المؤسسات المختلفة ومدى التزامها بتطبيق أفضل المبادئ والمعايير في هذا المجال.