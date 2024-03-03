أعلنت شركة أصول للاستثمار عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.5 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 1.51 مليون دينار في 2022، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 511.77 ألف دينار، كما بلغت ربحية السهم 4.04 فلوس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد رأى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% أي بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة حمد العميري، إنه رغم المتغيرات العديدة والتحديات وتعقيدات الاتجاهات الاقتصادية والمالية التي رسمت أداء الشركات المدرجة في البورصة لعام 2023، استطاعت شركة أصول للاستثمار من التكيف مع التحولات السوقية وتحقيق أرباح جيدة خلال هذا العام، متجاوزة تركز استثماراتها في السوق المحلي.



وأضاف: «يعود هذا الأداء إلى السياسة التي وضعها مجلس الإدارة وطبقتها الإدارة التنفيذية من حيث التنوع في استثمارات الشركة باقتناص الفرص المتاحة والاستفادة من تذبذبات الأسعار، إضافة الى الاعتماد بشكل أكبر على التحاليل المالية للشركات أكثر منها من حركة الأسهم التقنية في السوق، علما أن هذا الأداء تم تحقيقه بعد أخذ المخصصات اللازمة لاستثمارات الشركة».