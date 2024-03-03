حصد شركة Ooredoo الكويت لقبي «أفضل مشغل للاتصالات المتنقلة»، و«أفضل شركة اتصالات» للعام 2024 في الكويت، وذلك خلال حفل توزيع جوائز Asian Telecom Awards الذي أقيم في سنغافورة، واستقطب شخصيات بارزة في مجال الاتصالات، ومديرين تنفيذيين رفيعي المستوى، وخبراء في قطاع الاتصالات.



وتأتي هذه الجوائز في بادرة تقديرية عن أداء Ooredoo المتميز في مجال الاتصالات وتحقيقها لإنجازات سباقة على مستوى الكويت، ويعتبر برنامج جوائز Asian Telecom Awards منصة عالمية، تهدف إلى الاحتفاء بالأداء المتميز للشركات ذات الدور البارز في تنمية قطاع الاتصالات على صعيد منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وقد منحت هذه الجوائز لشركة Ooredoo الكويت، للمرة الثانية على التوالي، ما يؤكد استمرارية نجاحها وتفوقها. وفي العام السابق، حصلت Ooredoo الكويت على جوائز مرموقة، بما في ذلك «أفضل تطبيق» و«أفضل موقع إلكتروني» لعام 2023 على مستوى الكويت، ما يبرز تميزها وابتكارها في هذا المجال.



ويتم توزيع الجوائز بناء على تقييم أجرته لجنة Asian Telecom Awards، التي تضم نخبة من الخبراء في مجال الاتصالات على مستوى العالم، حيث يعكس التتويج تفوق الشركة اللافت والمستمر في مجال الاتصالات. وقد تجاوزت Ooredoo التوقعات من خلال أدائها المتميز على مدار الفترة الماضية، وبتوفيرها خدمات شاملة ومتطورة تلبي مختلف احتياجات العملاء.



وجاء الحدث ليوثق التزام Ooredoo، منذ انطلاقتها في 1999، بتطوير خدماتها والارتقاء بتجربة العملاء على نحو مستمر، في تجسيد كامل لشعارها «طور عالمك». وقد وقع الاختيار على Ooredoo الكويت للفوز باللقب، وفق تقييم من Asian Telecom يعكس استمرار الشركة في طليعة قادة الابتكار، وريادتها كأكبر مزودي انترنت الجيل الخامس (شبكة الـ5G).



كما يسلط الضوء على إنجازاتها السباقة، كونها أول شركة تنجح في اختبار شبكة الـ 5.5G، واعتمادها على الطاقة البديلة والمتجددة في مجال الاتصالات، بالاضافة إلى كشفها عن تقنية Fiber+ في الكويت. جميع هذه الإنجازات ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الشركة بين رواد صناعة الاتصالات. وتعد هذه الجوائز التقديرية أحد أهم مقاييس النجاح والتميز بالنسبة لشركة Ooredoo، فإن الشركة عملت بجدية على كسب ثقة ورضا العملاء على مدار أكثر من 25 عاما، جاعلة نفسها الخيار الأول لخدمات الاتصالات المتكاملة سواء للأفراد أو المؤسسات والشركات. كما برزت Ooredoo في تقييم Asian Telecom بصفتها شريك الاتصالات الأول لشريحة المبادرين وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، الذي اختارته العديد من الشركات الناشئة كمزود رائد وموثوق لحلول وخدمات اتصالات مبتكرة، مما يؤشر إلى التزام الشركة بتقديم خدمات آمنة وذات كفاءة عالية، تمكنهم من مواجهة سلسلة التحديات الاستثنائية في المشهد الرقمي المتطور والعمل على تجاوزها.



وباتباع نهج متكامل يركز على العملاء، تمكنت Ooredoo من إعادة تعريف قطاع الـ B2B عبر تقديم خدمات اتصال واسعة النطاق للشركات، مع حلول مخصصة تمكنها من المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، دليل على مدى التزام Ooredoo بدعم نمو قطاع الشركات ودفع الاقتصاد المحلي، والمتجسد بوضوح في حلولها المبتكرة للأعمال. وضمن كلمته حول هذا الفوز، عبر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين عن امتنانه بهذه المناسبة، قائلا: «يسجل حصولنا على لقبي أفضل شركة اتصالات وأفضل مشغل لشبكات المحمول لسنة 2024 في حفل توزيع جوائز Asian Telecom محطة إنجاز مهمة، تفيد باستمرارنا على مدار الـ25 سنة الماضية في مقدمة التميز عبر خدماتنا».



وأضاف: «كما تسلط هذه الجوائز الضوء على ثقة مجتمع الاتصالات المحلي والعالمي في Ooredoo، وعلى رأسهم عملائنا وشركائنا الكرام، فنحن في Ooredoo حريصون على التفاني في سعينا لوضع معايير جديدة للصناعة، مما يحفزنا على الاستمرار بابتكار خدمات استثنائية وتجارب متطورة تلقى صدى لدى عائلة Ooredoo بأكملها، عملاء، وشركاء، وزملاء في العمل، وهي العائلة التي يسرني إهدائها هذا النجاح وأقول لأفرادها، شكرا لأنكم شركائنا ولأنكم السبب في استمرار نجاح مؤسستنا».



وكشركة اتصالات رائدة تحتفي بمسيرة تمتد لربع قرن، تستمر Ooredoo الكويت في كل إنجاز تحققه بتشكيل معلم بارز في رحلة التقدم والتحول الرقمي في تاريخ الكويت، والتي تعكس شغفها بالتقدم والابتكار والاهتمام الحقيقي بعملائها، فمع تقدم الشركة بخطوات واسعة نحو الأمام، تظل Ooredoo ملتزمة بتطوير عالم عملائها بأكمله مع كل حل مبتكر تطرحه.



وختاما، تجدر الإشارة إلى سجل Ooredoo الكويت الحافل بالتكريمات والجوائز الدولية، الذي أصبح مرادفا لأدائها المتميز، فقد أحرزت الشركة العديد منها على مر الأعوام، ومن بينها على سبيل الذكر وليس الحصر، جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط، وجائزة «الشراكة المتميزة في صناعة انترنت الجيل الخامس (5G)»، وتحصيل المركز الرابع ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط.

مجموعة شاملة من الحلول الرقمية

تقدم Ooredoo مجموعة شاملة من الحلول الرائدة عبر منصة واحدة، حيث تتضمن هذه الحلول توفير شبكات الهاتف المحمول والبرودباند بأنواعه المختلفة وبسرعات فائقة، وبالنظر إلى دور Ooredoo الفعال في تنمية قطاع الاتصالات، يمتد تأثيرها الإيجابي على مجتمع رواد الأعمال إلى ما هو أبعد من دعم احتياجات أفراده، متجليا في التزامها بتقديم أفضل الحلول المتكاملة لمؤسساته ككل، ودعمه بخدمات رائدة تركز على تمكين قطاع المشاريع في الكويت.



ومن أهم عناصر التميز التي دفعت بـ Ooredoo نحو الصدارة في هذا البرنامج، هو التفاني في ابتكار أفضل العروض والحملات الترويجية للوصول بخدماتها إلى كل شريحة من عملائها، سواء كانوا من الأفراد أو كانوا من رواد الأعمال، ممن يبحثون عن انترنت النطاق العريض عالي السرعة للعمل عن بعد دون انقطاع، أو من المسافرين باستمرار ممن يتطلب مجال عملهم حلول تجوال فعالة من حيث التكلفة، بحيث تضمن Ooredoo توفير خدمات اتصال شاملة ومصممة خصيصا بما يناسب كل فئة، مدفوعة بحلول رقمية متقدمة.