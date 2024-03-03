يفخر البنك الأهلي الكويتي بإطلاق بطاقة الأهلي فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي، التي تشكل إضافة جديدة إلى مجموعة منتجاته وحلوله المالية والمصرفية، والتي تأتي لتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي داخل الكويت.



وتوفر البطاقة الائتمانية الجديدة استردادا نقديا بنسبة تصل الى 10% على جميع المشتريات ويتم إيداعها مباشرة في محافظ العملاء، وقد تم تصميمها لتمكين عملاء البنك من زيادة قدرتهم الشرائية إلى الحد الأقصى المسموح لهم، والاستمتاع بمزايا حصرية في حياتهم اليومية.



وبمناسبة إطلاق البطاقة الجديدة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد جهير معرفي: «بطاقة الأهلي فيزا البلاتينية ليست مجرد بطاقة ائتمانية للاسترداد النقدي، بل تعكس التزامنا بتقديم مكافآت ملموسة وقيمة لم تقدم من قبل لعملائنا، ونحن ندرك أهمية تحقيق الاستفادة أثناء الإنفاق، وقد تم تصميم هذه البطاقة للارتقاء بتجربة التسوق اليومية لحاملي بطاقاتنا». وأصبحت البطاقات الائتمانية للاسترداد النقدي ذات شعبية متزايدة بسبب حوافزها المميزة. ومن خلال تقديم ميزة الاسترداد النقدي حتى 10%، يوفر البنك الأهلي الكويتي لحاملي بطاقاته الفرصة لاسترداد نسبة مئوية عالية من إنفاقهم، مما يقلل من التكلفة الإجمالية لمشترياتهم.



وأوضحت: «هذه البطاقة مفيدة بشكل خاص للأفراد والعائلات الذين يعتمدون على بطاقات الائتمان في إجراء المعاملات اليومية، حيث يسعى البنك الى توفير تجربة سلسة ومجزية ماليا للعملاء، ومن خلال إطلاق بطاقة الأهلي فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي، ونشعر بالثقة لتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من إنفاقهم مع الاستمتاع بالمكافآت الفريدة التي يقدمها البنك لهم».



من جهته، قال رئيس المؤسسات الدولية في فيزا - الكويت محمد رياض: «يعد برنامج المدفوعات الرقمية الجديد جزءا من جهودنا لدعم نمو التجارة الرقمية في دولة الكويت، وتعزيز نطاق المزايا لتشمل المزيد من المستهلكين الأفراد والشركات في الكويت».