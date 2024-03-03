انطلاقاً من دوره الريادي في طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة، يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) تميزه في تلبية تطلعات العملاء، وتوفير أفضل الحلول والخطط الاستثمارية، وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز. ويحرص «بيتك» على تحقيق تطلعات الشباب الاستثمارية من خلال خطة «إنجاز» متعددة الأغراض، إذ يستطيع الشباب من خلالها التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم بالبدء في استثمار مدخراتهم، كإقامة مشروع خاص أو شراء منزل مناسب، ومن شروط الخطة أن يتراوح عمر العميل بين 21 عاما و55 عاما، فيما تتراوح مدة الاستثمار بين سنتين و15.



وتمكن «إنجاز» من الادخار بمبالغ شهرية تقدم أرباحا استثمارية على المدخرات، وعند الرغبة في البدء بمشروع خاص سيكون إجمالي المبلغ المدخر، بالإضافة إلى أرباح الاستثمار، متوافرا، في ظل تغطية تكافلية يتم إصدارها تلقائيا باسم العميل عند إنشاء الخطة، حيث إنه في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ودائم (بسبب مرض أو حادث) خلال سريان الخطة، فإن وثيقة التأمين التكافلي ستؤمن تغطية بقية المبلغ المستهدف غير المدفوع.



ومن مزايا «إنجاز» ما يلي: إمكانية تعديل المبلغ المراد استثماره أو الدفعات الشهرية في أي وقت، ويتم تحويل المبالغ تلقائيا بصورة شهرية من حساب العميل إلى «إنجاز». وتتوافر إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الأولى، و60% كل سنة بعد السحب الأول.



ويمكن إيداع دفعات مالية محددة، بالإضافة إلى المبالغ الشهرية المستقطعة دون تأثير على الجدول الزمني لخطة الاستثمار. ويتم استحقاق المبلغ المراد ادخاره، بالإضافة إلى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية، ويمكن إلغاؤها في أي وقت، وسيتم إرجاع المبلغ المستثمر، بالإضافة إلى الأرباح المحققة حتى تاريخ الإغلاق.



ويوفر «بيتك» خططا استثمارية أخرى لأغراض مختلفة، ومنها خطة «جامعتي» التي تلبي أغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18 عاما، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وإيداع الأرباح سنويا، وجميع الأرباح المتراكمة، عندما يحين وقت دخول الأبناء للجامعة.