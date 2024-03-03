رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس بالبيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية (موسكو).



وقال البديوي في بيان إن «مخرجات بيان الاجتماع هي انطلاقة إيجابية للبدء بعمل سياسي موحد يؤكد تطلع القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة فيه إلى توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة تضم كل أطياف الشعـــب الفلسطيني الشقيق بما يخدم تطلعاته في ظل الظروف الحرجة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة».



وأكد في هذا المجال أن دول مجلس التعاون تدعم جميع النتائج والحلول التي تخدم القضية الفلسطينية وتضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.