القاهرة - خديجة حمودة



اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر أمس في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.



وصرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوفد المصري ضم كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير د.محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، وأمل عمار مساعدة وزير العدل ممثل عن وزارة الداخلية.



وذكر السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية نقل في افتتاح أعمال اللجنة العليا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر حكومة وشعبا بدوام الرفعة والتقدم، معربا عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.



وأكد الوزير شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص مهمة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحا دفاعا عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.



من جانبه، رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر باجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة في مثل هذا التوقيت المهم يؤكد على الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلا عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة العربية.



واختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلا عن توقيع الوزراء والمسؤولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وتتضمن مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية، البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني، برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي، وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 - 2026، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الديبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الديبلوماسية المصري والمعهد الديبلوماسي القطري.