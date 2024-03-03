مفرح الشمري



ضمن عروض مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ23، قدمت فرقة المسرح الشعبي عرضها المسرحي «سجيل» على خشبة مسرح الدسمة وهو فكرة د. نبيل الفيلكاوي وتأليف فيصل الفيلكاوي ومن تمثيل عبير الجندي وحسن ابراهيم وخالد المفيدي وعصام الكاظمي ومحمد جمال الشطي واسامة شعبان وتصدى لإخراج العرض نصار النصار.



العرض يتماشى مع الواقع الذي يعيشه الوطن العربي بأكمله وهو يتابع الاوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخصوصا اهل قطاع غزة جراء وحشية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى لإبادتهم حتى تتحقق طموحاتهم لبناء هيكلهم المزعوم.



المسرحية بمثابة صرخة إنسانية اطلقتها فرقة المسرح الشعبي من خلال هذا المهرجان لتصل مداها إلى ابعد مدى لمساعدة الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه من وحشية الكيان الصهيوني، صرخة دوت في خشبة مسرح الدسمة ابكت الحضور وهم يتابعون مأساة اهل فلسطين وكيف انطلقت الشرارة الاولى لهذا الاحتلال البغيض الذي استغل الاختلافات الفلسطينية والخيانات التي صارت بين افراد الشعب الواحد ليكون مصير الجميع الوضع المأساوي التي سلطت عليه المسرحية من خلال شخوصها الذين ابلوا بلاء حسنا في توصيل المعاناة وتحديد شخصية أمل التي جسدتها الفنانة القديرة عبير الجندي بكل اقتدار والتي كانت عبارة عن ثلاث شخصيات «أمل الام الثكلى وأمل المرأة التي تنجب الاولاد للدفاع عن الارض وأمل التي لا مجال لديها الا الحرب لاسترجاع الارض المغتصبة».



يحسب لمخرج العمل نصار النصار بتقديم رؤية اخراجية مطابقة لما نشاهده في القنوات الفضائية التي تركز على تفجير البيوت والمساجد، وقد نجح في توصيل المعاناة التي تعبر عن الواقع الذي نعيشه وذلك بفضل الاداء المحكم من شخوص المسرحية التي كانت تحتاج إلى نهاية جميلة بعدم موت الاطفال لأنهم هم المستقبل والامل في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.