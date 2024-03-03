يخوض برشلونة رحلة شاقة إلى إقليم الباسك لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، فيما يمني جيرونا الثاني النفس بمواصلة الصحوة حين يحل ضيفا على ريال مايوركا السادس عشر.



وبعد تعادل وهزيمتين في ثلاث مراحل، احداهما على يد ريال مدريد برباعية نظيفة، عادت الحياة إلى جيرونا في المرحلة الماضية بفوزه الكبير على ضيفه رايو فايكانو 3-0.



ويدرك جيرونا أن التعثر قد يكلفه الوصافة بعدما خسر قبلها الصدارة، وذلك لأن جاره العملاق برشلونة يتخلف عنه بفارق نقطتين فقط.



لكن فريق المدرب تشافي هرنانديز يخوض اختبارا شاقا في سان ماميس ضد أتلتيك بلباو الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في معقله هذا الموسم (في المرحلة الافتتاحية أمام ريال مدريد 0-2) والفائز بأربع من المباريات الخمس الأخيرة في «ليغا».



وما يزيد من صعوبة مهمة برشلونة أن مضيفه الباسكي منتش من تأهله إلى نهائي مسابقة الكأس الخميس بفوزه الكبير على ضيفه أتلتيكو مدريد 3-0 في إياب نصف النهائي، بعدما فاز ذهابا أيضا 1-0، وذلك بفضل الشقيقين إينياكي ونيكو وليامس اللذين سجلا الهدفين الأولين بتمريرة حاسمة أيضا لكل منهما.



ويعرف برشلونة تماما حجم المهمة التي تنتظره في سان ماميس، حيث خرج من ربع نهائي الكأس بالخسارة أمام فريق مدربه السابق إرنستو فالفيردي 2-4 بعد التمديد في 24 يناير.



وبعد التأهل الخميس إلى نهائي الكأس للمرة الأربعين في تاريخ النادي الباسكي، قال نيكو وليامس لقناة «تي في إي» عن علاقته بشقيقه الأكبر الذي فضل الدفاع دوليا عن ألوان غانا، إن «التواصل بيننا يسير بشكل جيد جدا. نفهم بعضنا تماما. أنا سعيد. حلم أن نتأهل إلى النهائي وأن نفعل ذلك أمام مشجعينا الذين كانوا رائعين كما الحال على الدوام. بإمكان أتلتيك فعل كل شيء ونأمل الفوز في النهائي» على ريال مايوركا في السادس من أبريل. ويلتقي اليوم فياريال مع غرناطة، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس.



وفي افتتاح المرحلة، تغلب سلتا فيغو على ألميريا بهدف نظيف.