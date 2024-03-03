فاز أمس الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم بلقب سباق جائزة البحرين الكبرى في افتتاح الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.



وتفوق فيرستابن على المكسيكي سيرجيو بيريز زميله في ريد بول وكارلوس ساينز سائق فيراري في طريقه للفوز بلقب سباق البحرين على مضمار صخير.



وبدأ فيرستابن من مركز الانطلاق الأول وسيطر على السباق منذ البداية حتى النهاية ليحقق الانتصار رقم 55 في مسيرته بسباقات الجائزة الكبرى. وكرر فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية السيناريو الذي حققه قبل 12 شهرا حينما فاز بلقب سباق البحرين متفوقا على بيريز قبل أن يقود فريقه ريد بول للهيمنة على فعاليات الموسم الماضي، بتحقيق 21 من أصل 22 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى، من بينها 19 انتصارا للسائق الهولندي.



وأظهرت نتيجة اليوم، أن فيرستابن بشكل خاص وريد بول بشكل عام يظلان غير قابلين للمنافسة، بعد أن أبدى السائق الهولندي انزعاجه خلال التجارب الحرة لسباق البحرين قبل أن يتفوق بصعوبة على تشارلز لوكلير سائق فيراري في التجربة الرسمية.