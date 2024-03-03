اقتنص ميلان فوزا مهماً من مضيفه لاتسيو المنقوص 1-0 وعاد إلى سكة الانتصارات في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويدين «الروسونيري» بفوزه إلى البديل السويسري نواه أوكافور الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88. وتعرض لاتسيو لصدمة بعد طرد 3 من لاعبيه، هم: لوكا بيليغريني والمونتينيغري آدم ماروسيتش والفرنسي ماتيو غندوزي في الدقائق 57 و90+5 و90+7 تواليا. وعزز ميلان موقعه في المركز الثالث بـ 56 نقطة، في حين بات لاتسيو مهددا بخسارة المركز الثامن (40 نقطة) في حال فوز نابولي حامل اللقب أو تعادله مع يوفنتوس الثاني على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» اليوم في قمة مباريات المرحلة. ويحتل «اليوفي»، الذي تحوم الشكوك حول مستقبل مدربه ماسيمليانو أليغري، المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويبقى هدفه الرئيسي هو العودة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعدما غاب عنها في الموسم الحالي. من جانبه، يحاول نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الجاري، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة. ويلعب اليوم ساسوولو مع مضيفه هيلاس فيرونا، ويواجه ليتشي مضيفه فروسينوني، ويلعب كالياري مع مضيفه إمبولي، ويستضيف أتالانتا فريق بولونيا.



ألمانيا



واصل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام الـ 11 الأخيرة، ترنحه بسقوطه في فخ تعادل مخيب أمام مضيفه فرايبورغ 2-2 على ملعب «أوروبا بارك شتاديون» في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني. وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل عبر مدافعه كريستيان غونتر في الدقيقة 12، ورد بايرن ميونيخ بهدفين للفرنسي ماثيس تيل (35) وجمال موسيالا (75)، قبل أن يدرك لوكاس هولر التعادل (87). وعزز بايرن ميونيخ موقعه في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، لكن حظوظه في الدفاع عن اللقب تضاءلت أكثر، حيث بات بإمكان باير ليفركوزن الساعي إلى اللقب الأول في تاريخه، الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عندما يحل ضيفا على كولن السادس عشر اليوم في ختام المرحلة. ويلعب اليوم كذلك هوفنهايم مع فيردر بريمن.



فرنسا



سقط باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب في فخ التعادل الثاني تواليا وجاء أمام مضيفه موناكو 0-0 على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا، في مباراة خاض فيها مهاجمه وهدافه الدولي كيليان مبابي شوطا واحدا فقط. وعزز سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة أمام مطارده المباشر بريست الذي يستضيف لوهافر اليوم في ختام المرحلة، فيما عزز موناكو موقعه في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.



ويلعب اليوم أيضا تولوز مع نيس، ومونبلييه مع ستراسبورغ، ونانت مع متز، ورين مع لوريان، وليون مع لنس.