كشف عضو الجمعية السورية لداء السكري د.محمد سمير بركات تجاوز عدد المصابين بداء السكري في سورية الـ 200 ألف مريض.



وأوضح د.بركات في تصريح لموقع «أثر» أن هذا العدد يشمل المصابين بمرض السكري من النمطين الأول والثاني مع وجود ما يقارب 5000 مريض يحاولون إخفاء أعراض المرض نتيجة النظرة السلبية تجاهه.



وبين أن العدد في ازدياد نتيجة الوضع الاقتصادي والنفسي الذي يتعرض له الكثير من الناس، مضيفا: «الضغط النفسي عامل أساسي للإصابة بداء السكري، فمعظم من هم مصابون به خرجوا من الحرب بحالة نفسية صعبة نتيجة فقدانهم لأبنائهم وأخواتهم فأدت إلى إصابتهم بمرض السكري».



وتابع: «كانت لدينا ما يقارب 200 عيادة سكري موزعة على كل المحافظات السورية، لكنها انخفضت إلى النصف نتيجة خروجها عن الخدمة بسبب التخريب خلال الحرب في سورية، بالإضافة إلى سرقة محتوياتها، فأصبح لدينا ما يقارب 100 عيادة أو أكثر بقليل تقدم الأدوية من خافضات وأنسولين مجانا».



وختم عضو الجمعية السورية لداء السكري قائلا: «التوعية المستمرة ضرورية للحذر من الإصابة بهذا المرض إضافة إلى اتباع نظام غذائي متكامل وممارسة الرياضة والابتعاد عن الضغوط النفسية، فالمصابون بداء السكري ليسوا عرضة للوفاة ونسبة الوفاة بهذا المرض ضعيفة جدا وهي أقل من 15% أما إذا أهمل المريض نفسه فهو معرض للوفاة بشكل كبير حكما».