أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مقتل ثلاثة جنود في المعارك بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 585 عسكريا.



وبحسب الجيش، قتل الجنود الثلاثة إثر استهداف مبنى تحصنوا فيه بمدينة خان يونس، والقتلى هم الرقيب دوليف مالكا 19 سنة، والرقيب أفيك تيري 19 سنة، والرقيب يانون يتسحاق 20 سنة، جميعهم مقاتلون في الكتيبة 450.



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحدث الذي قتل فيه الجنود وقع في منطقة عبسان شرق خان يونس، حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش إلى داخل أحد المباني وبعد دخولهم تم تفجير عبوات ناسفة أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين حالة 5 منهم خطيرة وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض.



وأضافت إذاعة الجيش، كان قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي العميد دان غولدفوس قد وصل إلى مكان الحادث للتحقيق فيه وفي مختلف جوانب الحادث، وبحسب التحقيقات الأولية حددت القوة المقاتلة الفلسطينيين في المنطقة وقمنا بتوجيه طائرة مقاتلة لمهاجمتهم.