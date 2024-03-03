عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية تجديد تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عيد الرشيدي لمدة 5 مواسم مقبلة تنتهي في صيف 2029، في صفقة أفرحت «الجمهور القدساوي»، بعد أن تم تداول أخبار في عدد من وسائل التواصل بأن الرشيدي لم يجدد تعاقده مع «الأصفر» وانتقاله إلى أحد الأندية المنافسة ومنها العربي، إلا أن إدارة نادي القادسية حسمت هذا الملف بصورة سريعة لوضع حد لجميع التكهنات والشائعات. من جهته، قال الرشيدي: تم تجديد عقدي مع بيتي الأول نادي القادسية، كل الشكر لمجلس الإدارة وعلى رأسهم الشيخ فهد طلال الفهد، ونسأل الله التوفيق.