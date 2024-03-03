ناصر العنزي



تختتم الجولة الـ17 لدوري زين مساء اليوم بلقاء من الوزن الثقيل يجمع العربي المتصدر بـ39 نقطة مع الوصيف الكويت بـ37 نقطة على ستاد جابر الدولي، وقبله يستضيف كاظمة صاحب المركز السابع بـ19 نقطة على ستاد الصداقة والسلام الفحيحيل السادس الذي يشاركه بنفس الرصيد ويتفوق بفارق الأهداف في مواجهة قوية لضمان مقعد ضمن الـ6 الأوائل وتجنب مجموعة الهبوط.



وستكون المواجهة على أشدها بين العربي والكويت قبل جولة من الختام والدخول في المنافسات الأشد في مجموعة البطولة لخطف اللقب الذي يحمله «الأبيض» بعدما حقق البطولة بنفس النظام المتبع حاليا. وتمكن العربي من الصدارة بعد فوز كبير على النصر 6-3، غير أن استقبال مرماه 3 أهداف في مباراة واحدة يستوجب معالجة القصور في خط الدفاع والذي يشغله عادة جمعة عبود وعماد الدين أبوبكر وعيسى وليد وحمد القلاف، كما ان عودة حسن حمدان ستكون عونا للخط الخلفي.



والأخضر يملك قدرة هجومية قادرة على تسجيل الأهداف حيث سجل 45 هدفا حتى الآن وهو معدل مرتفع، ويتصدر قائمة الهدافين مهاجمه المغربي حمزة خابا برصيد 15 هدفا، لكن عليه أن يتعامل بجدية مع الفرص المتاحة له بعدما أهدر ركلتي جزاء وترجيح في مباراة قبل النهائي في كأس السوبر أمام كاظمة. فيما يدخل الكويت منتشيا بعد فوزه بكأس السوبر على حساب كاظمة، ويدخل مواجهة اليوم للعودة إلى صدارته التي ظل محافظا عليها قبل أن يتعثر بالتعادل 1-1 أمام الفحيحيل في الجولة الماضية. والأبيض يملك أيضا عناصر هجومية متمكنة سجلت 42 هدفا منها 9 أهداف للتونسي ياسين الخنيسي و8 أهداف للمتألق محمد دحام صاحب الأهداف الحاسمة في المواجهات المؤثرة، ولا شك ان المدرب نبيل معلول قادر على التعامل مع خصمه اليوم داركو نيستروفيتش حيث يملكان الأدوات التي تخدمهما دفاعا وهجوما. وفي مباراة كاظمة والفحيحيل يحتاج كل منهما إلى الفوز لضمان مقعد في مجموعة البطولة المكونة من الـ6 الأوائل، وكاظمة بإشراف مدربه محمد دهيليس مر بظروف غير مستقرة في الموسم الحالي وتمكن دهيليس من ترميم صفوفه وتأهل لنهائي كأس السوبر على حساب العربي، غير ان أخطاء البرتقالي الدفاعية المتكررة أخرته كثيرا حيث دخل مرماه 30 هدفا حتى اليوم!



أما الفحيحيل بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب فقد ظهر في الموسم الحالي بشكل مميز وباتت له هوية يعرف بها، ورغم أنه تعثر في المراحل الأولى من الدوري إلا أنه حصد نقاطا بعدها جعلته قريبا من البقاء ضمن مجموعة البطولة.