شاركت الإدارة المركزية للإحصاء في أعمال الدورة الـ55 للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث طرحت رؤية البلاد في عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال منها تطوير وهيكلة (اللجنة) والبرنامج العالمي لتعداد السكان ومؤشرات خطة التنمية المستدامة لعام 2030.



وقالت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء بالتكليف وفاء اليحيى في بيان تلقته «كونا» إن اللجنة الأممية قد أشادت برؤية الكويت التي تم طرحها خلال الاجتماعات التي عقدت في الفترة ما بين 27 فبراير الماضي و1 مارس الجاري.



وأوضحت اليحيى أن الدورة الـ55 للجنة الأممية (وهي أعلى هيئة في النظام الإحصائي العالمي) قد ركزت على مجموعة من الموضوعات منها المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وأساليب عمل (اللجنة) والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة وعلوم البيانات وغيرها.



وأفادت بأنه وخلال الاجتماعات التي عقدت بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي وممثلي الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قدمت دولة الكويت كذلك رؤيتها بشأن التوصيات والتقارير الدولية والموضوعات المعنية بتطوير وهيكلة (اللجنة الإحصائية) التي رفعت بدورها هذه التقارير على موقعها باسم الدولة وفقا لكل وثيقة.



وذكرت ان الكويت قد «تبنت رؤيتها باسم المجموعة العربية والخليجية وذلك بعد بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) والدول الخليجية الأعضاء في المركز الإحصائي الخليجي».



وأضافت اليحيى أن الكويت قد أعربت خلال الاجتماعات عن دعمها للجهود الرامية إلى المساعدة على الامتثال للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية بما يضمن جودتها وموثوقيتها ومن ثم تعزيز دور هذه الإحصاءات في صنع القرارات السياسية والتنموية.



ولفتت إلى ترحيب الكويت بإنشاء مجلس استشاري مستقل يعنى بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية لتعزيز وتطوير ودعم الدول الأعضاء على «ألا يخرج المجلس المقترح عن الإطار الفني».



وأشارت إلى أن الكويت ثمنت كذلك جهود (اللجنة الإحصائية) الهادفة إلى تطوير عملها ودورها الأساسي لتبادل المعرفة والممارسات في جميع المجالات بغية تطوير المعايير الإحصائية الدولية ومن ثم دعم وتعزيز النظم الإحصائية الوطنية المستدامة.



وأوضحت اليحيى أن الكويت قامت بمراجعة مشروع القرار لوضع رؤيتها بشأن إنشاء لجنة إحصائية شاملة، وأعدت تقريرين فنيين بهذا الشأن فضلا عن أهمية البدء بالأعمال التحضيرية لجولة تعدادات 2030 موضحة أن الإدارة المركزية للإحصاء بدأت بمشروع الربط الآلي مع الجهات الإدارية المصدرة للبيانات والاطلاع على سجلاتها لتهيئتها للتعداد القادم.



وبينت أن الكويت أشادت أيضا بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتحديث الإحصاءات إضافة إلى الترحيب بإنشاء إطار متكامل لإدارة وضمان الجودة للإحصاءات والبيانات الضخمة والمعلومات الجغرافية المكانية.



ولفتت إلى أن وفد الكويت قد شارك في مجموعة من الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية على هامش أعمال الدورة مثل اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) واجتماع لجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي علاوة على اجتماعات ثنائية مع رؤساء وممثلي بعض وفود المراكز الاحصائية الخليجية والعربية والأجنبية بهدف تبادل الخبرات وتدعيم التعاون على المستوى الثنائي والصعيدين الإقليمي والدولي.