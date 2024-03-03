تنظم وزارة الإعلام يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر (التواصل السياحي) للاطلاع على التجارب السياحية الناجحة في منطقة الخليج العربي والتواصل مع الجهات المحلية المتخصصة.



وقال الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام بالتكليف أسامة المخيال لـ (كونا) إن المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد يأتي بحضور ومشاركة مسؤولين خليجيين ومدير الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بسمة الميمان.



وأضاف المخيال ان المؤتمر الذي يأتي أيضا بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين ومسؤولي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالجانب السياحي والاقتصادي سيناقش عبر جلسات عمله أهم الموضوعات في إطار علمي.



وأفاد بأن المؤتمر سيبحث كيفية وضع الأسس الصحيحة لتعزيز القطاع السياحي بما يتناسب مع الكويت من خلال بحث التجارب المشابهة في دول المنطقة وكذلك طرح أفكار لجذب المستثمرين من الداخل والخارج لاستثمار الإمكانات الطبيعية والبشرية المتاحة في الكويت.



وذكر أن جلسات عمل المؤتمر ستتطرق إلى موضوعات مهمة منها (التجارب السياحية الخليجية) و(تمكين السياحة.. رؤية ومستقبل) و(السياحة والمجتمع المدني).



ولفت المخيال إلى أن القطاع السياحي لم يعد رفاهية أو ترفيها فحسب إنما صناعة كبيرة تمثل رافدا اقتصاديا مهما لأي دولة، مضيفا ان استثمار الإمكانات المتاحة في الدولة بشكل صحيح وتوظيفها بشكل يتوافق مع متطلبات السياحة سيؤتي ثماره وهو ما رأيناه في تجارب الدول الخليجية.