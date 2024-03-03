عبدالعزيز الفضلي

توفي طالب من ثانوية جليب الشيوخ التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية صباح اليوم، بعد تعرضه إلى حادث دهس أثناء توجهه إلى مدرسته.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن السائق قام بإنزال الطالب في الشارع المقابل إلى جامعة الشدادية، مشيرة إلى أنه وأثناء عبوره الشارع تفاجأ صاحب سيارة من الشارع المحاذي بعبوره ولم يتمكن من السيطرة على سيارته.

وأوضحت المصادر أن الطالب فارق الحياة بعد دهسه وتم التحفظ على صاحب السيارة التي دهسته وهو من جنسية عربية، لافتة إلى أن مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي، تواجد منذ الصباح الباكر في المدرسة لمتابعة الحادثة.

هذا، ونعت وزارة التربية من خلال موقعها وفاة الطالب، حيث ذكرت في بيان لها:"ينعى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د عادل العدواني والأسرة التربوية كافة الطالب شاعي نواف شاعي المطيري، من ثانوية جليب الشيوخ التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية صباح اليوم، وتشاطر وزارة التربية أسرة الفقيد مصابهم ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان (إنا لله و إنا إليه راجعون).