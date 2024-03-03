عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، عن منح إجازة للطلبة والعاملين في الأوبريت الوطني "قصة وطن" وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها في إنجاح الأوبريت.

وقالت الحمدان في نشرة أصدرتها وتلقت "الأنباء" نسخة منها: " بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "165" لسنة 2005 بتكليـف وزارة التربية بتنظيم الاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير المجيـدين بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، وإلى القرار رقم "165" المؤرخ في 2023/10/11م بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية لإعـداد وتنظيم الحفل الغنائي بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين لاستقلال دولة الكويـت والـذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير 2024.

وحيـث بـذل جـميـع المشاركين في الأوبريـت الـوطني - قصـة وطـن 2024 - مـن الطلبـة والعاملين الجهد الطيب والمتميز في سبيل نجاح هذا الاحتفال الوطني وإخراجـه بالصـورة اللائقة، فقد تقرر منح راحة لجميع المشاركين في الأوبريت من الطلبة والعاملين أسوة بالأعوام السابقة على النحو التالي:

1) منح الطلاب والطالبات المشاركين راحة لمدة 3 أيام خلال الفترة من 5 – 7 مارس 2024 ".

2) مـنـح الـعـاملين بـقـرار التكليـف الخـاص بالأوبريـت مـن الهيئة التعليمية راحـة خـلال الفترة من 5 ـ21 مارس 2024م للفئات التالية ( موجه فني عام – المنسق الـعـام ـ مـوجهين فنيين أوائل – موجه فني – رؤساء أقسام – معلمين ومعلمات ) ، على أن يستأنفوا عملهم اعتبارا مـن يوم الأحد الموافق 2024/3/24 .