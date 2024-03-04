احتفظ الأسترالي أليكس دي مينور المصنف ثالثا بلقبه بطلا لدورة أكابولكو المكسيكية الدولية للتنس (500 نقطة) بفوزه على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-4 أمس الأول في المباراة النهائية.



وهو اللقب الثامن للأسترالي البالغ عمره 25 عاما بلقبه الثامن في مسيرته والأول بعد خسارته أربع مباريات نهائية متتالية وتحديدا منذ تتويجه بلقب الدورة المكسيكية في فبراير 2023 عندما تغلب على الأميركي تومي بول، حيث خسر بعدها نهائي دورات كوينز الانجليزية وكابو سان لوكاس المكسيكية وتورونتو الكندية في عام 2023 وروتردام الشهر الماضي عندما خسر أمام الإيطالي يانيك سينر.



واحتاج دي مينور إلى ساعة و57 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني على رود في مواجهتين جمعتا بينهما حتى الآن بعد الأولى عام 2019.



وقال دي مينور بعد الفوز: «إنه أسبوع مذهل، أسبوع لم أتوقعه بصراحة»، مضيفا: عندما وصلت إلى المكسيك، لم أشعر بأنني في أفضل حالاتي ولكن قلت لنفسي إن علي أن أؤمن بفرصي، وقد لعبت أفضل مباراة لي في الدورة، لذلك أنا سعيد جدا.



في المقابل، فشل رود، وصيف بطل رولان غاروس مرتين وبطل فلاشيمغ ميدوز عام 2022، في الظفر بلقبه الحادي عشر للأسبوع الثاني تواليا بعدما خسر نهائي دورة لوس كابوس أمام الأسترالي الآخر جوردان طومسون.