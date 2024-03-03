قال النائب السابق شعيب شعبان: (رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)

‏لأن المبادئ لا تتجزأ و لا تسقط بالتقادم, و لأن مصلحة الوطن والشعب ومستقبلهم تسمو و تعلو على كافة الاعتبارات والتزاماً بقسمنا لأداء واجبنا الوطني الرقابي والتشريعي وفق ما رسخه دستور 1962 بأن السيادة كانت و لازالت و ستبقى للأمة مصدر السلطات جميعاً.

‏مستعيناً بالله تعالى و بدعم إخواني و أخواتي أبناء الشعب أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية، سائلين المولى عز و جل التوفيق و السداد.